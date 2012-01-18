Томенко назвал самый большой провал власти в 2011 году

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО называет самым большим провалом действующей власти в 2011 году проведение судебной реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня Н.ТОМЕНКО заявил во время пресс-конференции в Хмельницком.

Он отметил, что судебные процессы в Украине похожи на события в произведении Евгения Гребинки «Медвежий суд».

Также среди недоработок правительства Николая АЗАРОВА вице-спикер выделил налоговую реформу. Он заметил, что сейчас вносятся уже третьи изменения в Налоговый кодекс, но его суть остается неизменной: налоговое давление в дальнейшем усиливается на малый и средний бизнес.

По мнению Н.ТОМЕНКО, третье место заняло здравоохранение. «Правительство обмануло политиков. Министр здравоохранения заверял, что сначала в Украине будут реализованы пилотные проекты по оптимизации медицинских учреждений в четырех регионах государства. Вместо этого «хитрая реформа» действует на всей территории Украины, то есть безосновательно закрывается ряд медицинских учреждений», - сказал он.