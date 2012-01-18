Мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО забрала «скорая помощь» из его квартиры в Израиле.

Об этом ТСН.Особливестало известно из собственных источников. Эту информацию пресс-служба Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО ни подтвердить, ни опровергнуть не может.

Как сообщалось, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ практически не появляется на рабочем месте с ноября 2010 года, когда председателем КГГА был назначен Александр ПОПОВ.

Летом СМИ сообщали, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ находится в Израиле, гражданином которого является уже 17 лет.