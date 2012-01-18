Сорока ответила Богословской

Блок Юлии Тимошенко и партия “Батьківщина” никогда не работали и не будут работать с представителями СМИ на принципах цензуры.

Об этом УНИАН заявила пресс-секретарь Ю.ТИМОШЕНКО Марина СОРОКА, комментируя соответствующие обвинения представителя Партии регионов Инны БОГОСЛОВСКОЙ.

“Мне приятно, что Инна Германовна решила заботиться проблемами свободы слова, но у партии “Батьківщина” и у команды Юлии ТИМОШЕНКО сотрудничество с журналистами построено на партнерских принципах”, - сказала М.СОРОКА.

По ее словам, о принципах общения с журналистами и СМИ со стороны действующей власти и Партии регионов уже рассказал бывший главный редактор газеты “Сегодня” Игорь ГУЖВА. Пресс-секретарь отметила, что он и ряд других журналистов раскрыли тайную кухню подготовки материалов и цензуру, которая существует в СМИ, относящихся к структурам представителей Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины, член парламентской фракции Партии регионов Инна БОГОСЛОВСКАЯ, заявила, что призыв М.СОРОКИ к журналистам «не принимать участие в спецоперациях Банковой» и не обнародовать определенную информацию относительно Ю.ТИМОШЕНКО, не отвечает стандартам демократии и свободы слова, и иллюстрирует желание сформировать культ личности. «Это не первый случай, когда представители БЮТ пытаются влиять на работу СМИ. Давайте вспомним решение районного суда о запрещении критики правительства ТИМОШЕНКО, а также проекте Конституции, в котором БЮТ пытался прописать норму о лишении СМИ лицензии за публикацию дезинформации. Или еще более характерный случай: увольнение журналистов за выход в эфир сюжета «все пропало». Все это свидетельствует об одном - о желании ограничить свободу слова и сделать все, чтобы оградить себя от любой обоснованной критики», - сказала И.БОГОСЛОВСКАЯ.