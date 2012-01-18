В Украину приедет дочь Клинтона

На следующей неделе по приглашению Фонда Виктора Пинчука Украину посетит дочь экс-Президента США Билла КЛИНТОНА и Госсекретаря США Хиллари КЛИНТОН, член Правления Фонда Клинтона и Глобальной инициативы Клинтона Челси КЛИНТОН.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда Виктора Пинчука, во вторник, 24 января 2012 года, Ч.КЛИНТОН обсудит с украинскими студентами в Киеве проблемы социальной роли и общественной деятельности молодежи.

Во время своего первого визита в Украину Ч.КЛИНТОН проведет встречу с украинскими студентами, представителями молодежных организаций и неправительственных структур, на которой они поговорят о важности роли молодежи в процессе создания позитивных изменений в обществе, стране и во всем мире. На встрече также будут обсуждаться образовательные проекты Глобальной инициативы Клинтона и Фонда Виктора Пинчука.

Модератором и участником дискуссии будет музыкант, лидер рок-группы "Океан Ельзи", общественный деятель Святослав ВАКАРЧУК.

«Я с нетерпением жду разговора с украинскими студентами и молодыми лидерами о тех позитивных изменениях в обществе, в своей стране и во всем мире, которые они уже воплощают. Я ожидаю услышать немало вдохновляющих историй и идей. Надеюсь, что обмен опытом работы в Глобальной инициативе Клинтона и Фонде Клинтона и моим личным опытом работы над тем, как вдохновить и поддержать людей в процессе воплощения изменений, поможет нам найти общую цель - построить общее, лучшее будущее для нашего мира»,- сказала Ч.КЛИНТОН в своем обращении к молодежи Украины.

Ч.КЛИНТОН работала в McKinsey & Company и Avenue Capital, училась в Стэнфордском, Оксфордском и Колумбийском университетах. В настоящее время она учится для получения докторской степени в Оксфорде, работает в Нью-Йоркском университете, сотрудничает с Фондом Клинтона и Глобальной инициативой Клинтона.