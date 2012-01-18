Лавров думает, что позицию России по украинской ГТС «не так описали»

Министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ считает, что Украина и Россия должны учесть интересы друг друга при решении газового вопроса.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве по итогам деятельности российской дипломатии в 2011 г., отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ.

«Если мы хотим быть близкими партнерами, то мы должны учесть интересы друг друга. Смею Вас заверить, что в политическом плане, не вдаваясь в коммерческие детали, Россия готова в полной мере учесть интересы Украины при учете интересов России нашими украинскими друзьями», - отметил С.ЛАВРОВ.

Отвечая на вопрос, почему Россия отказывается от создания трехстороннего газового консорциума, о чем сообщали СМИ, С.ЛАВРОВ сказал: «Я не думаю, что Вы правильно описали ситуацию с позицией России по будущему ГТС Украины».

«Это вопросы обсуждаются всерьез», - добавил он.

При этом С.ЛАВРОВ отметил, что не занимается газовыми вопросами.

«Мы занимаемся сотрудничеством в международных делах», - сказал он.