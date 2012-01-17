Тимошенко сегодня снова придут лечить

Осужденную экс-премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО 17 января в Качановской исправительной колонии дополнительно осмотрит комиссия Министерства здравоохранения Украины.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области.

В ГПтСУ отметили, что очередной осмотр Ю.ТИМОШЕНКО состоится по просьбе администрации Качановской исправительной колонии (№ 54), однако ничего не сообщили о причинах принятия такого решения.

Напомним, 14 января Ю.ТИМОШЕНКО обратилась с письменным заявлением к руководству Качановской исправительной колонии Харькова, в котором отказалась от принятия назначенных ранее специалистами Министерства здравоохранения медицинских препаратов, а также от общения с медицинским персоналом учреждения.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО попросила для проведения соответствующих лечебных процедур допустить к ней личного массажиста.

Адвокаты и родственники неоднократно заявляли, что экс-премьер страдает от сильной боли в спине.

Защита Ю.ТИМОШЕНКО настаивает на проведении независимого медицинского обследования состояния здоровья арестованной.