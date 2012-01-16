Адвокат Тимошенко подал жалобу на решение судов

Адвокат бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Борис НЕЧИПОРЕНКО подал в Высший административный суд Украины кассационную жалобу на постановления окружного и апелляционного административных судов столицы, которые признали незаконным решение Шевченковского районного суда Киева о закрытии уголовного дела относительно использования Ю.ТИМОШЕНКО банковских кредитных карточек компании Somolli Enterprises Limited.

Об этом Б.НЕЧИПОРЕНКО сообщил УНИАН.

«В прошлую пятницу я подал кассационную жалобу в Высший админсуд на решение окружного и апелляционного судов города Киева, поскольку считаю их незаконными», - сказал он.

По словам адвоката, в жалобе он, в частности, указывает, что основание для возобновления рассмотрения дела по новым обстоятельствам не отвечает действительности, поскольку все обстоятельства этого дела уже были известны раньше и рассматривались судом первой инстанции.

Как сообщал УНИАН, 20 октября 2011 года Генеральная прокуратура Украины отменила постановление о закрытии уголовного дела в отношении Ю.ТИМОШЕНКО по фактам хищения бюджетных средств на сумму более 25 млн. грн. и уклонения от уплаты налогов на сумму более 20 млн. грн. путем внедрения преступной финансовой схемы расчетов за природный газ корпорацией «Единые энергетические системы Украины» и укрывательства от налогообложения доходов от деятельности ее оффшорной компании Somolli Enterprises Limited.

В Генпрокуратуре настаивают, что Верховный Суд Украины в 2005 году по существу не рассматривал решения о закрытии уголовных дел, в удовлетворении ходатайств защитника Виктора ШВЕЦА в интересах Ю.ТИМОШЕНКО и других было отказано.

28 октября 2011 года Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры о возобновлении сроков на кассационное обжалование постановлений этого же суда о закрытии уголовных дел в отношении нескольких соучастников бывшего президента корпорации «Единые энергетическая системы Украины» Ю.ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. Ю.ТИМОШЕНКО в 1995-1997 годах возглавляла корпорацию ЕЭСУ.