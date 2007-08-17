Мельниченко идет на выборы с белыми воронами и чемоданом компромата

Бывший майор государственной службы охраны Николай МЕЛЬНИЧЕНКО заявляет о готовности обнародовать материалы «морального аспекта» в отношении некоторых украинских политиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.МЕЛЬНИЧЕНКО заявил сегодня на Х внеочередном съезде Партии вольных демократов во время видеовключения из больницы, где он в настоящее время находится.

«Я снимаю с себя ранее взятые добровольные обязательства не обнародовать некоторые материалы морального аспекта, но в дальнейшем я буду использовать собранные мной факты, не давая пощады никому из негодяев и мерзавцев от политики, демонстрируя обществу их настоящие лица», - сказал он.

По словам Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, он осознает, что его болезнь - это не обычная тяжелая болезнь, а «очередная попытка физического уничтожения».

«Ответственность за то, что совершено со мной, я возлагаю, в том числе, на Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, который не хочет, чтобы я дожил до суда над КУЧМОЙ, поскольку лично В.ЮЩЕНКО дал гарантии неприкосновенности Л.КУЧМЕ», - заявил он.

Н.МЕЛЬНИЧЕНКО отметил, что на него «реально идет охота» и применяются «нечеловеческие методы влияния».

В то же время экс-майор заявил, что, несмотря на состояние своего здоровья, он принял ответственное решение идти в украинский парламент по избирательным спискам Партии вольных демократов. По его словам, в списках партии собрались такие же белые вороны, как и он сам.

Н.МЕЛЬНИЧЕНКО также отметил, что принимает участие в выборах, чтобы добиться суда над бывшим Президентом Украины Леонидом КУЧМОЙ и “его бандой”.

«Суд над Л.КУЧМОЙ - это не сведение личных счетов, потому что именно ненаказуемость порождает вседозволенность. Если не состоится суд над Л.КУЧМОЙ, то бюджету Украины не будут возвращены те десятки миллиардов долларов, которые украла его банда», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 28 июля Н.МЕЛЬНИЧЕНКО был госпитализирован в Октябрьскую больницу Киева, где ему был поставлен диагноз «инсульт».

31 июля журналисту газеты "Сегодня" Н.МЕЛЬНИЧЕНКО сказал, что инсульт у него произошел, когда он “для следователя ХАРЧЕНКО готовил вопросы для ЮЩЕНКО, ТИМОШЕНКО, ЯНУКОВИЧА, МОРОЗА и ЛИТВИНА. Они должны были дать показания по поводу своих разговоров с КУЧМОЙ».

8 августа поступило сообщение об улучшении состояния Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.