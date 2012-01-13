Бойко: Украина не планирует продавать свою ГТС России

Украина не намерена продавать России свою газотранспортную систему (ГТС) в обмен на снижение цены на газ, несмотря на затянувшиеся почти на два года переговоры о новом соглашении.

Об этом сказал министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО сегодня в Киеве на пресс-конференции для иностранных СМИ, передает Reuters.

«Вопрос о продаже не стоял, мы сразу его отмели. Эта труба - не только магистраль, но и снабжает страну», - сказал Ю.БОЙКО.

Он также поддержал мнение украинского премьера о том, что споры о цене нельзя доводить до войны.

«Мы не собираемся ни с кем воевать и у нас нет намерений конфликтовать», - сказал Ю.БОЙКО.

При этом он добавил, что «мы идем по своему пути. Найдем модель, которая устроит обе стороны - заключим договор, не найдем - будем работать по нынешнему контракту».

По его словам, Украина уже сокращает импорт российского газа и работает как над увеличением собственной добычи, так и над поиском альтернативных источников поставок.

Также Ю.БОЙКО заявил, что если Украине не удастся договориться с РФ о новых условиях поставок газа, страна будет выполнять действующие.

Напомним, 17 января Россия и Украина планируют возобновить газовые переговоры.