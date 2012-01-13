Эксперт считает, что выносить сор из БЮТ - работать на интересы власти

Публичное озвучивание руководством БЮТ своих внутренних разбирательств работает на интересы власти и может привести к разделению оппозиционного электората. Об этом в комментарии УНИАН заявил директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО.

По его мнению, последние события, произошедшие в БЮТ, свидетельствуют об отсутствии реального лидера блока. «Я думаю, что все, что на сегодняшний день происходит в БЮТ, – это следствие того, что нет лидера. Нет человека, который смог бы выстраивать балансы интересов внутри партий, фракции и блока. В результате, мы видим присоединение к «Батькивщине» «Народной самообороны», но ситуация по отдельным партиям, в том числе и ПРП, остается непонятной. Мы не слышим реакции на предложение Юлии ТИМОШЕНКО по выборам, я имею в виду единый список», – отметил В.ФЕСЕНКО.

Политолог также добавил, что публичное озвучивание разбирательств является сигналом того, что руководство БЮТ не в состоянии поддержать единство блока. «Непонятна ситуация с УСДП, которую возглавила Наталия КОРОЛЕВСКАЯ. Когда ей объявили выговор, то у многих возник вопрос: почему именно ей и еще двум депутатам? (Накануне в СМИ со ссылкой на источники появилась информация о том, что на заседании фракции БЮТ 10 января были вынесены строгие выговоры трем народным депутатам за нарушение фракционной дисциплины – Н.КОРОЛЕВСКОЙ, Гарегину АРУТЮНОВУ и Вадиму ТРОФИМЕНКО – УНИАН). Было бы понятно, если бы объявили выговор тем БЮТовцам, которые голосовали за какие-то законопроекты вместе с фракцией Партии регионов. А за отсутствие на заседаниях… Почему тогда ЖЕВАГО не объявили выговор, который на заседаниях вообще не появлялся?», – подчеркнул эксперт.

К сожалению, по словам политолога, подобные решения, которые озвучиваются публично, это сигнал о том, что нынешнее руководство фракции на первое место ставит выяснение отношений с отдельными членами, а не поддержание единства. «Это вызывает удивление. Как это ни прискорбно, но подобная позиция работает на интересы власти. Она усиливает внутренние противоречия в БЮТ и, по сути дела, выталкивает отдельных депутатов из фракции. Это подтверждают и отдельные комментарии о том, что вслед за выговором может быть исключение из фракции», – заявил В.ФЕСЕНКО.

В то же время, отвечая на вопрос, может ли это свидетельствовать о возможном развале БЮТ, политолог заявил, что это один из маловероятных сценариев. «Я бы не стал делать таких апокалиптических прогнозов. Если руководство БЮТ будет продолжать действовать таким образом, то развала, может, и не будет. Будет, скорее, разброд и шатание, отколы, когда депутаты будут уходить сами. Пример этому – Роман ЗАБЗАЛЮК. Когда депутаты будут понимать, что у них нет перспективы оказаться в списке, что их не поддержат по мажоритарке, то будут самостоятельно искать пути решения своего политического будущего», – сказал В.ФЕСЕНКО.

По его мнению, самая большая проблема руководства БЮТ в том, что им надо удержать электорат, который создавала Ю.ТИМОШЕНКО. «Члены фракции вынуждены либо действовать в одиночку, либо их, как Н.КОРОЛЕВСКУЮ, – будут выталкивать из БЮТ, потому что руководство в ней видит потенциального конкурента. А если сейчас будет внутренняя конкуренция между партиями – основательницами блока, то это будет раздробление электората», – считает эксперт.

БЮТ должен думать о стратегии блока на парламентских выборах – будет единый список или партии пойдут отдельно. «Думаю, что Александр ТУРЧИНОВ и Андрей КОЖЕМЯКИН должны не столько выяснять отношения с Н.КОРОЛЕВСКОЙ, сколько искать балансы интересов между всеми партиями, входящими в БЮТ, и баланс интересов между ключевыми фигурами, которые являются членами блока», – отметил В.ФЕСЕНКО.