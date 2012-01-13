Аваков нацелился на Верховную Раду

Председатель Харьковской областной организации партии «Батьківщина», экс-губернатор Арсен АВАКОВ планирует баллотироваться в Верховную Раду Украины в ходе выборов, которые состоятся осенью этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом информирует сайт партийной организации со ссылкой на первого заместителя председателя областной организации «Батьківщини» Ирину ЕФРЕМОВУ.

По ее словам, пока точно неизвестно, А.АВАКОВ будет баллотироваться по мажоритарному округу или по партийным спискам.

«Партия рассматривает возможность выдвижения АВАКОВА как по мажоритарному округу, так и по спискам», - сообщила И.ЕФРЕМОВА.

Как сообщал УНИАН, по информации представителей Харьковской парторганизации «Батьківщини», на данный момент А.АВАКОВ находится за границей.

Накануне прокуратура Харьковской области в отношении экс-губернатора и бывших должностных лиц облгосадминистрации возбудила уголовное дело по факту незаконного отчуждения в 2009 году земель государственной собственности.

А.АВАКОВ считает, что это уголовное дело сфальсифицировано и таким образом власть пытается расправиться с ним.