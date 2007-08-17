Тимошенко ответила Кинаху: плагиат неинтересной идеи - это не плагиат

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко не считает проект своего блока "Украинский прорыв" плагиатом идеи Анатолия Кинаха, который написал книгу с одноименным названием.

"Послушайте, книги Кинаха никто не читает, даже сам Кинах. Поэтому как они называются и где они продаются, мне кажется, никому не интересно", - сказалп Тимошенко в эфире 5 канала.

На вопрос, не помешает ли книга Кинах развитию проекта БЮТ "Украинский прорыв", она ответила:

"Ну вы видите, что делает Партия регионов? Они берут программные куски из наших программных основ, наших действий, просто их себе в программу вписывают. Ничего страшного в этом нет. Я думаю, что Кинаху все цену знают, его продажности. Сегодня он уже является неотъемлемой частью мафии. Нужно об этом политике всем забыть".

"То там дернут, то там дернут, так ребята и живут", - добавила Тимошенко.

Она также отметила, что БЮТ начал всенародное обсуждение своей программы "Украинский прорыв к конкурентноспособной и справедливой стране".

Украинская правда