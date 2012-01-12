Еще в одном городе раскрасили биг-борды с Януковичем
Милиция ведет проверку
В городе Александрия Кировоградской области прошлой ночью неизвестные забросали темной краской биг-борды с портретами Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и городского головы, избранного от Партии регионов, Степана ЦАПЮКА.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает информационный портал «Александрийские новости».
Изображения Президента и городского головы разместили на биг-бордах рядом с их поздравлениями с Новым годом и Рождеством.
В Отделе связей с общественностью УМВД в Кировоградской области подтвердили эту информацию. Факт повреждения портретов зарегистрирован сегодня Александрийским горотделом милиции. Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение в порядке ст. 97 УПК Украины (о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела).