Королевская: от мирового кризиса меньше вреда, чем от имитации реформ

Мировой кризис для экономики Украины оказался менее пагубным, чем имитация реформ, заявляет Королевская

Киев. 11 января. УНИАН. Украина может стать главным магнитом для инвестиций и экономическим лидером в Восточной Европе. Об этом журналистам заявила народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батьківщина»), председатель парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

Как передает корреспондент УНИАН, депутат убеждена: «у нас остается большой потенциал развития. Наша главная задача сегодня - создать все возможности для реализации этого потенциала, чтобы подкрепить наши амбиции реальными ресурсами. Возможности косметического ремонта украинской экономики уже исчерпаны».

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, показательно, что на протяжении 2011 года «индекс инвестиционной привлекательности страны снизился больше, чем во время кризиса 2008-2009 годов. Мировой кризис для экономики Украины оказался менее пагубным, чем имитация реформ».

Депутат отметила, что, согласно исследованиям Европейской Бизнес Ассоциации, в четвертом квартале прошлого года индекс инвестиционной привлекательности упал до рекордного уровня - 2,19 пункта. Этот показатель оказался ниже, чем показатели в разгар финансового кризиса в 2008 году - тогда индекс находился на уровне в 2,2 пункта. Также показательно, что на протяжении года индекс инвестиционной привлекательности снизился сразу на 1,21 пункта, в то время как кризис 2008-2009 годов привел к падению индекса всего на 0,94 пункта.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что главная проблема нынешних реформ - в стране никто не верит в то, что они проводятся в интересах бизнеса и общества. «Во-первых, реформы в нашей стране следует начать с отдельного антикоррупционного проекта. Во-вторых, необходимо обеспечить независимость судебной системы, обеспечить на уровне европейских стандартов права собственности и выполнения контрактов. В-третьих, мы не должны рисковать успехом реформ, поручив их нашей бюрократии. Все реформы должны проводиться как специальные проекты вне имеющейся бюрократической машины», - отметила она.

Проведение комплексных реформ в стране позволит привлечь реальные инвестиции, убеждена депутат. «Благоприятный инвестиционный климат - это путь для развития экономики, создания новых рабочих мест, что, в итоге, позволит увеличить наполняемость бюджета. Государство должно выполнять взятые на себя социальные гарантии за счет увеличения доходов бюджета, а не отнимая у одних социальных групп, чтобы отдать другим. И у нас есть все возможности для этого», - резюмировала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря 2011 года были обнародованы результаты 14-й волны ежеквартального опроса первых лиц компаний - членов Европейской Бизнес Ассоциации. В опросе приняли участие 162 представителя топ-менеджмента. По результатам исследований, в четвертом квартале 2011 года уровень доверия инвесторов к рынку Украины снизился до рекордно низкого уровня - 2,19 пункта, что является очень существенным падением в сравнении даже с третьим кварталом прошлого года, когда показатель уже продемонстрировал негативную динамику и составил 2,56 пункта. Крайне негативное восприятие экономики и инвестиционного поля Украины инвесторами, по оценке исследователей, вызвано нестабильностью внешней политики, неблагоприятным прогнозом развития экономики на текущий год, усилением давления на бизнес со стороны органов власти, деструктивным влиянием коррупции и несбалансированной системой налогообложения.