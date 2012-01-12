Янукович: план реформ должен стать главным для власти

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ убежден, что Национальный план на 2012 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 годы должен стать главной дорожной картой для органов власти.Об этом, как сообщает пресс-служба Президента Украины, В.ЯНУКОВИЧ сказал в заключительном слове на заседании Комитета по экономическим реформам.

«С момента утверждения Национального плана, он должен стать главным документом для всей системы органов власти – как в центре, так и на местах», - отметил он.

Глава государства также выразил убеждение, что сегодня следует повышать эффективность работы Комитета по экономическим реформам. «Это наша обязанность. Для того, чтобы мы как можно скорее начали получать результаты от реформ. Они все направлены на позитив, и нужно, чтобы его почувствовали люди. Потому очень важно, чтобы уже в первые месяцы 2012 года мы начали это позитивное движение», – подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Глава государства отметил, что ждет от членов Комитета соответствующих предложений. «Не популистских, а решительных шагов по повышению уровня ответственности, выполнению Национального плана реформ на всех уровнях», – подчеркнул Президент. По словам В.ЯНУКОВИЧА, каждый чиновник несет персональную ответственность за свою работу по внедрению реформ.