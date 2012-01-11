Ландик просит Пшонку вернуть в страну закон и порядок

Депутат Луганского горсовета Роман ЛАНДИК, который обвиняется в избиении Марии КОРШУНОВОЙ и 6 месяцев находится под стражей, просит генерального прокурора Украины «на своем примере вернуть в страну порядок и закон».

Об этом Р.ЛАНДИК пишет в своем заявлении на имя генпрокурора Виктора ПШОНКИ. Текстом заявления располагает УНИАН.

В частности, в заявлении Р.ЛАНДИК подробно излагает суть своего дела, обращая внимание генпрокурора на нестыковки в деле.

В первую очередь он обращает внимание на то, что они с М.КОРШУНОВОЙ в прокуратуре 7 июля днем написали отказ от разбирательства инцидента в ресторане «Баккара», а в конце этого же дня прокурор возбудил против него уголовное дело. В то же время по его основному заявлению о причинении ему телесных повреждений М.КОРШУНОВОЙ ни милиция, ни прокуратура уже полгода не могут возбудить уголовное дело.

Как подчеркнул Р.ЛАНДИК, уже 9 июля он уже был задержан в Краснодаре сотрудниками российской ДПС и узнал, что находится в розыске Интерпола, в то же время только во время заседаний суда в сентябре ему стало известно, что 10 июля он был приглашен в суд.

Р.ЛАНДИК также обращает внимание генпрокурора на обвинение, которое было предъявлено ему только в конце сентября на суде в Луганске, в котором ни слова не говорится о действиях М.КОРШУНОВОЙ, а его самого обвиняют «в срыве нормальной работы заведения, грубом нарушении общественного порядка, явном неуважении к обществу, причинении телесных повреждений М.КОРШУНОВОЙ».

«Почему милиция «не нашла» тех, кто в УВД вскрыл пакет с записями (видеозаписи камер наблюдения в луганском ресторане «Баккара», которые попали в Интернет - УНИАН ) и смонтировал их?», - задает Р.ЛАНДИК вопрос В.ПШОНКЕ.

Как заявляет Р.ЛАНДИК, во время следствия оказывалось давление на свидетелей. Он описывает действия пострадавшей стороны, вымогавшей 360 тыс. грн. у его родственников. Р.ЛАНДИК также обращает внимание генпрокурора на то, что все законные требования стороны защиты суд игнорирует, поскольку обвинение - против.

«Пожалуйста, верните в страну порядок и закон так, чтобы это соответствовало понятию верховенства права», - призывает Р.ЛАНДИК генпрокурора.

В заявлении Р.ЛАНДИК просит В.ПШОНКУ: проверить законность его розыска по линии Интерпола; изъять в Луганском облУВД запись телефонных звонков на номер «102» от 4 июля 2011 года и журнал, в котором данные записи фиксируются; проверить законность возбуждения уголовного дела в отношении него; немедленно отстранить от выполнения своих обязанностей генерала ПОЛЬСКОГО и следователей по его делу; привлечь к уголовной ответственности М.КОРШУНОВУ за попытку его убийства и вымогательства; объединить дела после возбуждения уголовного дела против М.КОРШУНОВОЙ в одно производство с правильной квалификацией пострадавших и обвиняемых; назначить новую судебно-медицинскую экспертизу ему и М.КОРШУНОВОЙ; проверить законность решения судов о его розыске, о взломе дома, о взятии под стражу и др.

Справка УНИАН. 4 июля ночью в ресторане «Баккара» в Луганске сын народного депутата от Партии регионов Владимира ЛАНДИКА, депутат Луганского горсовета Р.ЛАНДИК избил М.КОРШУНОВУ. Видеозапись избиения попала в Интернет.

7 июля прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в отношении Р.ЛАНДИКА по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Он был объявлен в розыск и задержан в Краснодаре (РФ).

21 сентября Р.ЛАНДИКА экстрадировали из России в Украину для привлечения к уголовной ответственности, а 24 сентября - этапировали в Луганск.

26 сентября Ленинский районный суд Луганска оставил Р.ЛАНДИКА под стражей до вынесения приговора.

31 октября стало известно, что Р.ЛАНДИК и М.КОРШУНОВА подписали мировое соглашение.

8 декабря пострадавшая М.КОРШУНОВА подтвердила в суде получение компенсации в размере 5 тыс. долларов. 9 декабря отец обвиняемого заявил, что передал девушке 320 тыс. грн.