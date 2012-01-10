Тюремщики уверяют, что снимают на видео не только Тимошенко

Государственная пенитенциарная служба Украины настаивает, что видеонаблюдение за экс-премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО в Качановской исправительной колонии осуществляется законно.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПтСУ.

В частности, как отмечают в ведомстве, согласно ст. 103 Уголовно-исполнительного Кодекса Украины, ст.7 Закона Украины "О предварительном заключении", администрация колонии имеет право использовать аудио-визуальные, электронные и иные технические средства для обеспечения постоянного наблюдения и контроля за осужденными и заключенными, предупреждения нарушений установленного законодательством порядка отбывания наказаний.

Указанная норма, заявляют в пенитенциарной службе, соответствует требованиям международного законодательства. В частности, по их данным, это не противоречит Европейским пенитенциарным правилам, Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными и другим международно-правовым актам по правам человека. Технические средства надзора и контроля широко используются во многих странах мира, говорится в сообщении.

«Таким образом, видеонаблюдение за Ю.ТИМОШЕНКО и другими заключенными в Качановской исправительной колонии применяется правомерно», - заявили в пенитенциарной службе.

Как сообщал УНИАН, защитник Ю.ТИМОШЕНКО народный депутат Украины Сергей ВЛАСЕНКО заявлял, что за его подзащитной в камере ведется круглосуточное видеонаблюдение.

11 октября Печерский районный суд Киева приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение власти и служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Апелляционный суд Киева 23 декабря оставил приговор в силе.

30 декабря Ю.ТИМОШЕНКО была этапирована из Киевского СИЗО в Качановскую женскую колонию № 54 в Харькове.