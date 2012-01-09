Регионал увидел в заявлении санврача РФ «элемент невоспитанности»

В Партии регионов считают провокацией заявление главного санитарного врача России Геннадия ОНИЩЕНКО о возможном ограничении ввоза украинской сельскохозяйственной продукции в Россию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, об этом заявил член фракции, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Виктор КОРЖ.

«Заявление главного санврача России о каких-то негативных последствиях, к которым якобы приведет передача ветеринарной службе функций контроля над качеством продуктов питания, – самая настоящая провокация, которая, кроме всего прочего, еще и лишена надлежащих аргументов», - убежден В.Корж.

По его словам, расширение полномочий Госветфитослужбы Украины осуществлено по примеру государств Евросоюза – и эта структура сможет контролировать качество и безопасность продуктов питания по всей территории Украины.

«Более того, Кабинет министров принял решение о создании модели продовольственного контроля согласно со стандартами Евросоюза», - прибавил депутат- регионал.

«Создание единственного компетентного органа на основе Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы предусмотрено реформой пищевой отрасли. Но это не значит, что продукты питания будут контролировать ветеринарные врачи. В штат государственной службы будут переведены специалисты по другим структурам», - заверил В.КОРЖ.

По его мнению, существование единого органа по контролю над качеством продукции будет способствовать повышению уровня ее безопасности.

Заявление главного санитарного врача РФ о том, что в Украине де-факто гражданина признали животным, потому что контроль над питанием людей возложен на ветеринарную службу, раскритиковал и «регионал» Михаил ЧЕЧЕТОВ.

«Подобные заявления не делают чести этому чиновнику. Скорее всего, они связаны с близкими выборами президента России», - считает М.ЧЕЧЕТОВ.

По его убеждению, «ничего необычного в поведении российских чиновников нет». «Во время избирательной кампании бывают такие перехлесты в высказываниях, что черт ногу сломит», - объяснил «регионал».

Он увидел в высказываниях главного санитарного врача РФ «элемент бестактности, бескультурья и невоспитанности».

«Я не думаю, что высказывание этого чиновника и его позицию разделяет официальная власть – президент и премьер-министр РФ. Поэтому давайте не возводить глупость и аморальность одного человека в ранг государственной политики», - призвал М.ЧЕЧЕТОВ.

Как сообщал УНИАН, председатель Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Иван БИСЮК заявил, что реформа пищевой отрасли предусматривает создание единого компетентного органа на основе этой службы, но не только ветеринарные врачи будут контролировать продукты питания для людей.

Он заверил, что создание единого государственного органа по контроля над качеством пищевой продукции будет способствовать повышению уровня контроля за ее безопасностью.