Тюремщики божатся, что лампочка в 5 Вт не может мешать сну Тимошенко

Министерством здравоохранения Украины в который раз создана комиссия из ведущих специалистов разных областей медицины, которая в ближайшие дни проведет обследование экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом сообщает Государственная пенитенциарная служба Украины.

В сообщении отмечается, что на данный момент Ю.ТИМОШЕНКО на протяжении дня получает все необходимые лекарства, которые были ей назначены согласно рекомендациям комиссии Минздрава, и находится под постоянным наблюдением медработников Качановской исправительной колонии. Состояние ее здоровья оценивается как удовлетворительное.

В пенитенциарной службе отмечают, что информация об условиях содержания и состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО, которая в последнее время распространяется представителями ее защиты и некоторыми СМИ, является ложной и направленной на дезинформацию общества.

В сообщении отмечается, что с прибытием Ю.ТИМОШЕНКО в участок СИЗО Качановской исправительной колонии №54 ей было предложено пройти медицинский осмотр, сделать флюорографию и сдать анализ крови, однако она отказалась от предложенного обследования, о чем в письменном виде сообщила администрацию учреждения.

“С целью гарантирования личной безопасности и постоянного надзора за заключенными, в соответствии с действующим законодательством, все камеры СИЗО оборудованы средствами видеонаблюдения и ночным освещением. Ночник в камере, где находятся Ю.ТИМОШЕНКО и еще одна заключенная, имеет мощность только 5 Вт, свет от которого направлен на пол, следовательно, не может мешать сну”, - говорится в сообщении.