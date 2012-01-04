Правозащитник: жизнь нашей власти могли бы продлить нефть, газ и ГУЛАГ

Смена власти в Украине в 2012 году вполне возможна, но даже если этого не произойдет, разрушение советского типа управления неизбежно, считает правозащитник, публицист, религиовед Мирослав МАРИНОВИЧ.

«И в Украине, и в России видим последние попытки советской системы сохранить свои определяющие параметры - который уже раз ценой разрушения судьбы своих народов. Каждая ее реинкарнация становится все большим фарсом, который, казалось бы, несовместим со здравым смыслом. Хотя пропасть, в которую они толкают свои народы, отнюдь не смешна», - сказал он в комментарии ZN.UA.

«Нынешняя власть демонстрирует философию управления, которая опоздала на века. Она интеллектуально бедна, энергетически убыточна и морально несостоятельна. Ее общественные технологии грубы и примитивны, а тонкие технологии Запада ей кажутся проявлением слабости. Она неэффективна, потому что исключает спасительную обратную связь, благодаря которой можно выявить источники опасности. Она антимодерна, поскольку блокирует свободу циркуляции правдивой информации. Она антисоциальна, ибо разрушает общее благо и не позволяет человеку выжить самостоятельно», - убежден правозащитник.

По его мнению, «жизнь нашей власти могли бы продлить сибирского масштаба природные ресурсы, которых в Украине нет, и сибирского размаха ГУЛАГ, для которого власти не хватит сил. Поэтому не сомневайтесь: ноосфера в конце концов „соскребет“ из своего днища эти заскорузлые наросты. Можно спорить, когда это произойдет: 2012 или в 2013 году, - но произойдет это обязательно».

«Партия регионов может манипулятивно выиграть ближайшие выборы, но она проигрывает свое будущее. Если же Виктор ЯНУКОВИЧ выигрывает президентские выборы, то на свою беду... Власти мне не жаль - она жалкая. Жаль народа, который никак не может вырасти в свободе», - констатировал М.МАРИНОВИЧ.