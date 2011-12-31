Нардепам удалось передать Тимошенко новогоднюю передачу

Народным депутатам сегодня удалось передать Юлии Тимошенко небольшую передачу к Новому году, но без елки и новогодних украшений.

Об этом сообщил член фракции «БЮТ-Батькивщина» Владимир Филенко, который посетил сегодня Качановскую колонию.

Он отметил, что вчера народные депутаты также обращались с аналогичной просьбой в администрацию, однако, им было отказано.

В свою очередь, по словам Филенко, сегодня в связи с празднованием Нового года Юлии Тимошенко все же позволили передать некоторые вещи.

«Но елку брать отказались, сказали, что в камере елка есть», - сказал народный депутат.

Владимир Филенко также прибавил, что ему не разрешили увидеться с Юлией Тимошенко, сообщает пресс-служба БЮТ.