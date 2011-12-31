Нардепам удалось передать Тимошенко новогоднюю передачу
17:45, 31 декабря 2011Политика
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"Елку брать отказались"
Народным депутатам сегодня удалось передать Юлии Тимошенко небольшую передачу к Новому году, но без елки и новогодних украшений.
Об этом сообщил член фракции «БЮТ-Батькивщина» Владимир Филенко, который посетил сегодня Качановскую колонию.
Он отметил, что вчера народные депутаты также обращались с аналогичной просьбой в администрацию, однако, им было отказано.
В свою очередь, по словам Филенко, сегодня в связи с празднованием Нового года Юлии Тимошенко все же позволили передать некоторые вещи.
«Но елку брать отказались, сказали, что в камере елка есть», - сказал народный депутат.
Владимир Филенко также прибавил, что ему не разрешили увидеться с Юлией Тимошенко, сообщает пресс-служба БЮТ.
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