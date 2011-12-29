Рейтинг «Ели-пили» определит наилучший кулинарный фестиваль

Более 30 фестивалей принимают в этом году участие в рейтинге кулинарных (гастрономических) фестивалей и праздников в Украине “Ели-пили-2011”, который формируют агентство УНИАН и туристический интернет-проект “Тут и Там”.

Старт проекта был дан в ноябре этого года, рейтинг открыт, то есть в нем принимают участие авторы всех заявок.

Как сообщил главный редактор УНИАН Александр ХАРЧЕНКО, победители и лауреаты определяются по ряду критериев - сколько лет фестивалю или празднику, как много гостей и участников приняли участие в нем, какова была география фестиваля, какие рекорды были установлены и какие “фишки” предложили гостям организаторы.

В январе состоится пресс-конференция, на которой будут объявлены победители рейтинга, названы лучшие фестивали-дебютанты и объявлено о старте нового проекта – рейтинга гастрономических событий в Украине 2012 года.

По словам А.ХАРЧЕНКО, в этом году значительно расширилась география фестивалей. “Если в прошлом подавляющее большинство интересных событий проходило в Западной Украине, то теперь практически во всех областях есть свои “вкусные” праздники. При этом организаторы ищут интересные, нестандартные “ходы” при их подготовке, реализуют креативные идеи, не боятся экспериментировать. Поэтому на такие мероприятия собирается все больше людей, они расширяют туристические возможности регионов, показывают их самобытность”, - говорит он.

Первый рейтинг кулинарных фестивалей в Украине – “Ели-пили-2010” был проведен в прошлом году. Победителем стал фестиваль “С любовью к салу” в Луцке.