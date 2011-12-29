Губернатор выполнил миссию Деда Мороза

Глава Киевской облгосадминистрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК сегодня вручил ордера на квартиры 37 семьям воинов-интернационалистов и военнослужащих запаса, которые живут в городе Белая Церковь.

Как передает корреспондент УНИАН, кроме того, А.ПРИСЯЖНЮК передал местному троллейбусному депо 6 ключей от новых троллейбусов, которые в городе не закупались в течение последних 20 лет.

Выступая на встрече с общественностью города, губернатор отметил, что 2011 год был непростым, как для власти, так и для народа, «но мы с честью вышли из тех проблем, которые были».

Говоря о перспективах дальнейшего развития столичного региона, А.ПРИСЯЖНЮК отметил, что за время, которое он возглавляет Киевскую ОГА, в области удалось реализовать более 20 инвестиционных проектов на общую сумму 820 млн. долларов.

«И эту работу мы будем продолжать дальше. И я уверен, что к 70-летию области мы подпишем инвестиционные договоры на более чем 1 млрд. долларов», - сказал он.

А.ПРИСЯЖНЮК также проинформировал общину Белой Церкви о том, что вчера был утвержден бюджет области. «Я не скажу, что он такой, какой хотелось бы, я хотел бы, чтобы он был раз в пять больше, но имеем то, что имеем», - сказал А.ПРИСЯЖНЮК.

В то же время он заверил, что в следующем году в области удастся увеличить зарплату педагогам, медикам, работникам бюджетной сферы и повысить социальные выплаты льготным категориям граждан.

Также губернатор с огорчением отметил, что в последнее время в Киевской области были выявлены приблизительно 5 тысяч случаев, когда люди получали льготы по поддельным документам, что является недопустимым, поскольку от этого страдают те, кто действительно нуждается в социальной помощи со стороны государства.

А.ПРИСЯЖНЮК сообщил, что 10 июня следующего года в Васильковском районе будет введен в строй хлебокомбинат с объемом производства 200 тонн а сутки, с помощью которого Киевская область, обеспечение хлебом которой зависит сегодня от Киева, будет потреблять собственные хлебопродукты.