Партия регионов вернется к вопросу о русском языке как только, так сразу

Партия регионов намерена вернуться к вопросу о статусе русского языка после формирования в парламенте нового созыва конституционного большинства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила координатор большинства в парламенте V созыва Раиса БОГАТЫРЕВА сегодня в Киеве в ходе презентации социального раздела предвыборной программы Партии регионов.

«Предоставление статуса государственного русскому языку – это требование наших избирателей. Мы не торгуем этими требованиями», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.

По ее словам, сначала необходимо принять в Верховной Раде соответствующий законопроект, направить его в Конституционный Суд, а после заключения конституционного органа «проголосовать законопроект в парламенте 300-ми голосами».

«Сейчас 300 голосов нет, и мы говорим нашим избирателям, что у нас пока нет такой возможности. Если такая процедурная возможность появится – Партия регионов выполнит свое обещание», - подчеркнула Р.БОГАТЫРЕВА.