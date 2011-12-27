Эксперт назвал политические открытия года

Председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО называет политическими открытиями 2011 года Наталию КОРОЛЕВСКУЮ, Виталия КЛИЧКО, Анатолия ГРИЦЕНКО и Арсения ЯЦЕНЮКА. Об этом политолог заявил в рамках экспертного опроса, проведенного УНИАН.

По его словам, в целом среди партийных лидеров на сегодняшний день не стоит ожидать абсолютно новых лиц, потому что новые люди в политике должны стать известными и завоевать определенный статус, а уже потом – стать лидерами. По мнению политолога, новыми лицами можно считать тех лидеров, которые появились в политике после 2005 года. К таковым он отнес А.ЯЦЕНЮКА, В.КЛИЧКО, А.ГРИЦЕНКО и Н.КОРОЛЕВСКУЮ.

По мнению В.ФЕСЕНКО, «Н.КОРОЛЕВСКАЯ в определенном смысле стала открытием этого года и она может воспользоваться спросом на «новых». Она может оттянуть на себя и на свою партию часть электората».

Политолог считает, что основная заслуга Н.КОРОЛЕВСКОЙ в том, что последний год она достаточно плодотворно работала совместно с предпринимателями страны. По его словам, сегодня немногие из оппозиционеров вообще сотрудничают с отдельными социальными группами, а предприниматели являются одной из наиболее активных, но уязвимых групп. Он также отметил, что Н.КОРОЛЕВСКАЯ была достаточно активной на фоне иногда беспомощной оппозиции.

Комментируя недавнее избрание Н.КОРОЛЕВСКОЙ на должность председателя УСДП, В.ФЕСЕНКО отметил перспективу этой партии. Он сказал, что для того, чтобы УСДП заняла достойное место в украинском политикуме, партии необходимо использовать правильную стратегию и воспользоваться спросом на «новое».