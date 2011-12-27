Украинцы назвали фамилию «разочарования года» (опрос)

32,3% украинцев назвали Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА “разочарованием года”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты исследования социологической службы Центра Разумкова, которые были презентованы сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Как отметили социологи, во время опроса респондентов просили назвать “Политика 2011 года”, “Разочарование 2011 года”, “Событие 2011 года в мире” и “Событие 2011 года в Украине”.

Как “Политика года” чаще всего называли лидера партии «Батькивщина» Юлию ТИМОШЕНКО (16,1%), В.ЯНУКОВИЧА (9,2%), председателя партии «Фронт Змін» Арсения ЯЦЕНЮКА (8,8%).

“Разочарованием года” большинство опрошенных (32,3%) назвали В.ЯНУКОВИЧА, вице-премьер-министра - министра социальной политики Сергея ТИГИПКО (11,7%) и председателя правительства Николая АЗАРОВА (8,3%).

“Событием года в мире” чаще всего называли войну в Ливии (9,7%), парламентские выборы в России (8,6%), мировой финансово-экономический кризис (5,2%); “Событием года в Украине” – заключение и обвинительный приговор Ю.ТИМОШЕНКО (40,5%), протесты чернобыльцев (7,6%) и пенсионную реформу (6,7%).

Исследование проводилось с 9 по 16 декабря. В целом было опрошено 2008 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.