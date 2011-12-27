Томенко хочет поставить точку в истории, которая прошла смешной путь

Оппозиция будет настаивать на рассмотрении в последнюю пленарную неделю 9-й сессии парламента, то есть с 10 по 13 января 2012 года, законопроекта об отмене льгот народных депутатов.

Об этом заявил заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО, сообщает его пресс-служба.

По словам вице-спикера, совместно с народными депутатами Андреем КОЖЕМЯКИНЫМ (фракция «БЮТ-Батькивщина»), Николаем МАРТЫНЕНКО и Арсением ЯЦЕНЮКОМ (НУ-НС) он в который раз зарегистрировал в парламенте проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О статусе народного депутата Украины» (об отмене льгот народных депутатов) (р.н.8064-1).

Данный законопроект впервые был зарегистрирован в Верховной Раде 3 февраля 2011 года, потом его вернули авторам на доработку, вторично документ был зарегистрирован 7 сентября 2011 года и опять возвращен. 23 декабря 2011 года законопроект зарегистрировали в парламенте в третий раз.

Комментируя регистрацию документа в парламенте, один из его инициаторов, Н.ТОМЕНКО, заметил, что «история с ликвидацией льгот народных депутатов прошла длинный и большей частью смешной путь своего существования». Н.ТОМЕНКО напомнил, что в течение последних лет он вместе со своими коллегами в разных версиях привлекал внимание к этому вопросу: передавал в прессу информацию о бывших народных депутатах - не бедных людях, которые до сих пор продолжают получать часть заработной платы; регистрировал законопроекты, которые возвращались на доработку и т. п.

«Тема ликвидации льгот для нынешних и бывших депутатов была запретной темой, которую нельзя было не то что решать, но даже поднимать», - подчеркнул он.

Вместо этого теперь, заметил вице-спикер, при принятии госбюджета на 2012 год и очевидно для того, чтобы подстраховаться во время избирательной кампании, был изобретен уникальный «мудрый» метод выхода из ситуации: с голоса внесены предложения к заключительным положениям бюджета приостановить действие закона в части ликвидации льгот.

По словам Н.ТОМЕНКО, это, по мнению, идеологам такого «справедливого и мужественного» шага, должно было бы дать повод для критики оппозиции, которая, мол, боится ликвидации льгот и поэтому не голосовала за бюджет. Вместо этого, подчеркнул он, «оппозиция никогда бы не голосовала за этот позорный бюджет, поскольку нельзя его антинародный характер прикрывать фиговым листом временного ограничения льгот».

Именно поэтому, по его словам, в очередной раз группа авторов зарегистрировала проект закона, который вносит изменения в закон о статусе народного депутата в части ликвидации льгот. Этот законопроект, по словам Н.ТОМЕНКО, стопроцентно повторяет предложение об отмене льгот только на один год, проголосованный парламентом во время принятия бюджета, с той разницей, что льготы предлагается отменить навсегда.

«Для того чтобы проверить власть в целом и властное большинство в частности в искренности намерений, мы предлагаем не временно, а навсегда ликвидировать морально необоснованные и несправедливые нормы о льготах народных депутатов», - подчеркнул вице-спикер.

Он также добавил, что правильно было бы ликвидацию льгот распространить на всех высокопоставленных должностных лиц и чиновников.

Н.ТОМЕНКО выразил надежду, что депутаты примут предложенный оппозицией закон.