Правозащитник: Европейский суд может отказаться слушать дело Тимошенко

Глава правления Украинского Хельсинского союза по правам человека Евгений Захаров считает ошибочным намерение защиты Юлии Тимошенко не подавать кассационных жалоб.

Об этом он заявил в интервью BBC-Украина.

"По моему мнению, там есть большие проблемы. Защита действительно заявила, что не будет обращаться в кассационные инстанции. Но, как я считаю, это будет означать нарушение процедуры Европейского суда", - заявил Захаров.

"Самый лучший способ доказать, что кассационная инстанция неэффективна – это подать кассацию и получить отказ. Других способов доказать это нет. С другой стороны, есть примеры в Украине, когда в кассационной инстанции дела решались в пользу жалобщика. Мы имели такую практику в нескольких делах", - отметил он.

"Поэтому я считаю такую позицию защитников ошибочной. Европейский суд (по правам человека) может вообще признать заявление неприемлемым и не рассматривать его по существу", - добавил правозащитник.

По мнению Захарова, защита экс-премьера "должна отказаться от такой своей позиции, если она действительно хочет защитить интересы Юлии Тимошенко".

"Обязательно направить кассационную жалобу и дождаться ответа. Этот ответ должен появиться не позже чем через шесть месяцев. И лишь после этого обращаться в Европейский суд по правам человека", - убежден он.

Захаров также не считает, что обращение защиты Тимошенко в другие международные судебные инстанции может ускорить рассмотрение жалоб.

"Это выглядит как чушь. Поскольку аксиома, что когда вы обратились в одну международную судебную инстанцию, то уже в другую обращаться не имеете права. Если есть обращение в Европейский суд по правам человека, то другая судебная инстанция не будет принимать к рассмотрению жалобу", - сказал он.

"Поэтому меня все это очень удивляет, если честно. Они взяли на себя ответственность за защиту своего клиента, а иногда действуют вопреки этим интересам", - заявил правозащитник.

Журналист отметил, что жалобы в Европейский суд Юлия Тимошенко подавала не на приговор суда, а на неправомерность ареста – и в этом случае не надо проходить все судебные инстанции в Украине.

Захаров ответил: "Действительно, жалоба была подана на основании статьи, которая касается нарушения права на свободу и личную безопасность. Но на самом деле защитники Юлии Тимошенко подали больше жалоб".

"Все, что я сказал раньше, касается жалобы на основании 6-й статьи (Европейской конвенции по правам человека) - о нарушении права на справедливый суд. Положительное решение по этой жалобе дало бы шанс на отмену приговора, вынесенного Юлии Тимошенко. Но для этого надо было пройти все инстанции в Украине", - отметил он.

"Остальные жалобы экс-премьера не касаются, собственно, приговора, и потому они действительно могут рассматриваться в Европейском суде", - добавил Захаров.

Украинская правда