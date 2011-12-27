Шкиль обещает обнародовать избирательные списки партии Тимошенко

Член партии "Батькивщина" Андрей Шкиль пообещал предоставить списки всех депутатов, которые будут идти на выборы от его партии по спискам.

Об этом он заявил в понедельник находясь во Львове, сообщает Gazeta.ua.

"Если говорить о том, чтобы дать фамилии каждого заранее, кто будет баллотироваться по спискам, то конечно дадим. Никаких тайн у нас здесь не будет. Это я вам обещаю", - заявил политик.

Таким образом, по его словам, будет налажена схема продвижения в депутаты честных и опытных политиков.

"Более того, я вот вам обещаю лично, что в случае если я буду иметь какую-то информацию о том, что какие-то (случайные) есть, то я вам сообщу. Это я вам обещаю", - сказал Шкиль.

"Особенно, если это будет кто-то, о ком я знаю, и если это будет касаться Львовщины. Я обязательно сообщу, потому что я не так хорошо знаю тех людей, как те, кто здесь живет и наблюдает. И хорошо будет, чтобы интеллигенция обсудила и сказала, кто должен быть в тех списках, а кто нет", - уточнил он.