Приговор Тимошенко могут обжаловать в нескольких иностранных судах

Защитник экс-премьер-министра Сергей ВЛАСЕНКО не исключает возможности обжалования приговора Юлии ТИМОШЕНКО не только в Европейском суде по правам человека, но и в других иностранных судах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ВЛАСЕНКО сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«На сегодняшний день мы сконцентрируем свои усилия на жалобе в Европейский суд по правам человека. Вместе с тем, мы ищем другие возможности обращения в суды за пределами Украины», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

В то же время защитник экс-премьера не стал уточнять, в какой именно стране можно обжаловать приговор Ю.ТИМОШЕНКО по газовому делу, однако он исключил возможность соответствующего обращения в американские суды. «Обжаловать украинский приговор в американском суде невозможно», - отметил он.

С.ВЛАСЕНКО напомнил, что жалоба в Европейский суд по правам человека была подана 10 августа, а в октябре она была дополнена новыми фактами процессуальных нарушений при рассмотрении дела в суде первой инстанции.

По его словам, правительство Украины должно до 22 марта ответить на вопросы Европейского суда. «После этого четыре недели предоставляется заявителю, чтобы внести свои дополнительные объяснения. И после этого в любой момент Европейский суд может принять решение», - объяснил он.

По словам защитника экс-премьера, согласно правилам деятельности Европейского суда по правам человека, в исключительных случаях к рассмотрению принимаются дела после апелляционного рассмотрения, то есть без дальнейшего кассационного обжалования апелляционного суда.

«Сложно идти в Европейский суд, обойдя кассационную инстанцию. Действительно, это сложно. Но мы имеем уникальное дело, уникальное по своей наглости, уникальное по нарушениям закона, также по всем действиям, которые совершаются вокруг Юлии ТИМОШЕНКО», - резюмировал С.ВЛАСЕНКО.