Регионал: Межгорье обеспечивает работой людей из ближайших сел

Имение президента Виктора Януковича Межгорье расположено в Украине, а не в Монако, и благодаря этому люди из ближайших сел обеспечены работой. Об этом заявил Владимир Макеенко, депутат от Партии регионов, председатель регламентного комитета Верховной Рады.

«Этот объект (Межгорье) - на территории Украины. Хуже, когда такие объекты на территории Монако или каких-то островов. Потому что там этот объект строится, там используется рабочая сила, там остаются деньги. А когда он здесь и на нем работают люди из ближайших сел, то что в этом плохого?» — сказал В.Макеенко в интервью «Радіо Свобода».

«Если проложена дорога — не один же президент по ней ездит? И в Каневе строятся объекты. Президент только в день рождения Шевченко туда приезжал. А так же тем объектом пользуются люди, живущие в Каневе. Что тут плохого? Деньги вложены здесь, и строилось-то украинскими людьми. Строительные материалы использовались украинские», — рассказал регионал.

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