Кожемякин получил от Тимошенко бумагу для СБУ

Председатель фракции "БЮТ-Батькивщина" Андрей КОЖЕМЯКИН заявляет, что будет защищать интересы экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в рамках уголовного дела о деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины», которое расследует Служба безопасности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве.

«Я получил подтверждение Юлии Владимировны, ее согласие, поэтому сейчас все документы, которые необходимы, оформляются и будут поданы в СБУ», - сказал А.КОЖЕМЯКИН.

Лидер фракции "БЮТ-Батькивщина" уточнил, что речь идет об объединенном деле, расследование которого проводит СБУ.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря два уголовных дела в отношении Ю.ТИМОШЕНКО по деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины» были объединены в одно производство.

Речь идет об уголовных делах по обвинению Ю.ТИМОШЕНКО в совершении в 1996-2000 годах покушения на растрату средств государственного бюджета в сумме 405,5 млн. дол., а также по обвинению в организации укрывательства валютной выручки в сумме более 165 млн. дол., незаконного возмещения бюджетных средств и уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 47 млн. грн. путем внедрения финансовой схемы по расчетам за товарно-материальные ценности корпорацией ЕЭСУ и укрывательство полученных от подконтрольных ей оффшорных компаний доходов, которые использованы для личного обогащения.