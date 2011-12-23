Терехин: Рада фактически вернула коррупционную схему — бартер

Разрешив частично платить налоги в Украине в натуральной форме, Верховная Рада тем самым увеличила вероятность осуществления коррупции, фактически вернув в экономику Украины понятие бартера.

Такое мнение высказал ZN.UAэкс-глава Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики народный депутат Сергей Терехин, комментируя принятый парламентом закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины» (о некоторых вопросах уплаты налогов в условиях действия соглашения о разделе продукции).

В частности законом (регистр. №9358) разрешается инвестору «при выполнении соглашений о разделе продукции при пользовании недрами, передавать часть прибыльной продукции в счет уплаты налогов, то есть платить налоги в натуральной форме».

При этом право определять механизм такой уплаты налогов предоставляется Кабинету министров Украины.

С.Терехин поясняет, что, по сути, этот закон касается и черноморского шельфа, и титана, и наибольших в Европе урановых залежней.

«Государство отдает в концессию свои природные ископаемые, и за это рассчитывает получить определенную сумму денег. А в этом законе удивительная вещь – получается, что компания, которая получила в концессию природные ископаемые, может платить налоги этими же ископаемыми. Таким образом, теперь бюджет государства будет получать налоги не деньгами, а, допустим, — углем, газом или нефтью, минеральной водой, золотом, а может получать титаном. Наверняка, это очень сейчас нужно правительству?.. Ведь выплатить этими натуральными продуктами людям зарплату вряд ли получится. Поэтому придется эти ископаемые продать. А продать – куда, и зачем вообще? Ведь правительство не коммерческая организация заниматься этими оборудками, и по какой цене», — говорит он.

По словам С.Терехина, как раз на этом этапе — определения цены — и возникает эффект коррупции. Поскольку непонятно, по какой именно цене нужно принять от компаний эту продукцию в качестве налогов.

«В нормальной ситуации, КМУ, если нужны ему эти продукты, он получает деньги налогами, объявляет тендер и покупает их у того, кто предложит лучшие условия. А в этом же случае правительство привязано к цене поставщика-концессионера, и закон о тендерах не работает», — поясняет народный депутат.

Еще один нюанс, говорит он, – налоговый: если правительству будут платить налоги в натуральной форме, то тогда по другим статьям НК эти операции должны облагаться налогами.

«Такое впечатление, что закон писали достаточно недалекие (автор – народный депутат от ПР Юрий Каракай, — ред.), но достаточно жадные люди. Причем если посмотреть на историю его принятия, он «просвистел» просто в нарушение всех регламентных норм через ВР... Так что это еще раз подтверждает тезис, что «о чем бы правительство не говорило, всегда речь идет о личных деньгах», — резюмирует С.Терехин.