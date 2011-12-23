За год в СИЗО Луценко прочитал 110 книг и теперь цитирует Хемингуэя

27 декабря исполнится ровно год, как экс-министр внутренних дел Юрий Луценко содержится в Лукьяновском СИЗО. Подводя итоги своего первого года пребывания за решеткой, Луценко назвал его "годом интеллектуального обжорства".

"Уже год я нахожусь там, где раки зимуют только. Но, перефразируя любимого Хемингуэя, "есть вещи хуже тюрьмы - трусость хуже, предательство хуже, эгоизм хуже", - рассказал Луценко в интервью газете "КоммерсантЪ-Україна", пишет ТСН.

За этот год экс-министр прочитал 110 книг, поэтому, по его словам, он стал для него "годом интеллектуальной обжорства", а также "годом анализа пройденного, внутреннего диспута с собой".

"Я стал больше понимать жизнь и более терпимо относиться к ошибкам людей... Я и здесь, в СИЗО, не собираюсь прогибаться и подбирать расплывчатые формулировки вместо честных оценок происходящего. И, конечно, не отказываю себе в удовольствии шутить. Ведь в нынешней Украине это и признак нормальности, и оружие оппозиционера", - сказал он.