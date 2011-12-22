Шевченко похвастал «наградой и комплиментом» от регионалов

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации Андрей ШЕВЧЕНКО воспринимает сегодняшнее решение о выражении ему недоверия частью членов комитета как награду за его вклад в борьбу за журналистику.

Об этом А.ШЕВЧЕНКО заявил в комментарии УНИАН.

«Сегодняшнее решение как награда за мой вклад в борьбу за журналистику, за страну, потому что от этого режима каждое плохое слово - это комплимент, а решение о недоверии от этого режима - это почти как для журналиста премия «Телетриумф», - сказал А.ШЕВЧЕНКО.

Он выразил благодарность своим коллегам по оппозиции, которые не поддержали выражение недоверия, и на заседании комитета было лишь 6 из 11 членов комитета – 5 от фракции Партии регионов и один от КПУ.

По словам А.ШЕВЧЕНКО, депутаты от оппозиции не принимали участия в «этом позорном заседании». «Это не вопрос председателя комитета, а это вопрос общих подходов оппозиции к таким непростым историям», - сказал он.

А.ШЕВЧЕНКО напомнил, что формально за его отставку должна еще проголосовать и Верховная Рада. При этом он заметил, что для него самое главное, чтобы парламент завтра принял закон о запрещении рекламы табака.

«Для меня, как для действующего председателя, это приоритет номер один», - отметил А.ШЕВЧЕНКО.

Он также заметил, что до сих пор никто из тех депутатов, которые выразили ему недоверие, не предъявил официальных претензий.

По его словам, выражение недоверия не связано с каким-либо личным конфликтом с другими членами комитета.

«Задача Партии регионов простая – снять председателя комитета от оппозиции, и чтобы комитетом в дальнейшем формально руководила первый заместитель председателя комитета Елена БОНДАРЕНКО. Но это не личный конфликт. У меня нет личных претензий ни к Елене БОНДАРЕНКО, ни к кому-либо другому из тех людей, которые голосовали против меня», - добавил А.ШЕВЧЕНКО.