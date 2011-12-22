Янукович в Турции остался без ланча из-за международного скандала

Турция прекращает все политические консультации с Францией.

Об этом заявил премьер Турции Реджеп Эрдоган на совместной пресс-конференции с Виктором Януковичем.

Отношения Турции и Франции осложнились после того, как французский парламент признал в четверг геноцид армянского народа.

В ответ Турция заявила, что отзывает посла своей страны для консультаций.

"Сейчас мы отменяем различные образовательные курсы, семинары, которые реализовывались. Мы отказываемся от поездок во Францию в рамках существующей программы "Твининг", и также приостанавливаем все политические консультации с Францией", - заявил Эрдоган.

"Мы также прекращаем совместные военные учения. Кроме того, мы переходим в практику отдельных разрешений для полетов французских самолетов через воздушное пространство Турции", - добавил он.

Турецкие СМИ, пришедшие на брифинг Януковича и турецкого премьера, интересовал только французский вопрос.

В конце речи Эрдоган извинился перед Януковичем, что до сих пор не угостил его ланчем.

Украинская правда