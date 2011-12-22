Пресс-секретарь Януковича не поняла «домыслов» журналистов

Пресс-секретарь президента Дарья Чепак удивлена ​​интерпретацией слов Виктора Януковича, сказанных в адрес журналиста Мустафы Найема на пресс-конференции в среду.

Об этом она написала в открытом письме к Найему, которое есть в распоряжении "Украинской правды".

"Причиной этого письма стала волна интерпретаций вокруг слов президента Украины Виктора Януковича во время итоговой пресс-конференции 21 декабря. Меня удивила волна домыслов в простых и понятных цитатах", - заявила Чепак.

Она отметила, что во время пресс-конференции Янукович, отвечая на вопрос Найема, сказал "о своем напряженном графике работы".

"Президент отметил, что ему не хватает времени для отдыха. Он также сказал, что знает Вас лично и специфику Вашей работы. Именно поэтому он выразил Вам свою человеческую позицию", - обратилась Чепак к Найему.

Она также процитировала слова Януковича о работе журналистов и их безопасности.

"Чрезвычайно ценю Ваш журналистский талант. Я уважаю Ваш вклад в работу над открытостью государственных структур для прессы и общественности", - написала Чепак.

Она также добавила, что в формате пресс-конференции Янукович "удовлетворил все просьбы журналистов и представителей журналистских общественных и профессиональных организаций, о которых шла речь во время наших встреч перед пресс-конференцией".

"В тот день был обеспечен максимально комфортный для журналистов формат работы. В зале были установлены стационарные микрофоны, к которым журналисты подходили задавать вопросы в порядке очереди, которую определили сами", - отметила пресс-секретарь.

"В отношениях со СМИ для президента очень важным является установление и сохранение атмосферы доверия и взаимоуважения. Надеюсь на продолжение сотрудничества в этом направлении", - добавила она.

Украинская правда