Круглый стол «Станет ли Украина частью Евразийского союза?»
В пятницу, 23 декабря, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Станет ли Украина частью Евразийского союза?»
Организатор круглого стола – Институт Горшенина.
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
Итоги саммита Украина-ЕС.
Переговоры в Москве: что осталось за кадром?
Поменялся ли внешнеполитический выбор Украины?
Готова ли Украина поступиться частью своего суверенитета ради низкой цены на российский газ?
Участники круглого стола:
1. Олег ВОЛОШИН – директор Департамента информационной политики МИД Украины.
2. Владимир ОГРЫЗКО – экс-министр иностранных дел Украины.
3. Нико ЛАНГЕ – руководитель Представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине.
4. Виктор МАТЧУК – народный депутат Украины («Наша Украина»).
5. Алексей УРИН – советник, руководитель группы экономической политики Посольства РФ в Украине.
6. Александр СУШКО – научный директор Института евроатлантического сотрудничества.
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62.
Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3 этаж).