В пятницу, 23 декабря, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Станет ли Украина частью Евразийского союза?»

Организатор круглого стола – Институт Горшенина.

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

Итоги саммита Украина-ЕС.

Переговоры в Москве: что осталось за кадром?

Поменялся ли внешнеполитический выбор Украины?

Готова ли Украина поступиться частью своего суверенитета ради низкой цены на российский газ?

Участники круглого стола:

1. Олег ВОЛОШИН – директор Департамента информационной политики МИД Украины.

2. Владимир ОГРЫЗКО – экс-министр иностранных дел Украины.

3. Нико ЛАНГЕ – руководитель Представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине.

4. Виктор МАТЧУК – народный депутат Украины («Наша Украина»).

5. Алексей УРИН – советник, руководитель группы экономической политики Посольства РФ в Украине.

6. Александр СУШКО – научный директор Института евроатлантического сотрудничества.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3 этаж).