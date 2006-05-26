Раненный прокурор отказывается сотрудничать с милицией

Министр внутненних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО утверждает, что Бориспольский межрайонный прокурор Александр КУЗОВКИН отказывается давать показания по делу о нанесении ему 19 мая в Киеве неизвестным лицом телесных повреждений, считая, что "его дело должно рассматриваться прокуратурой".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО сообщил сегодня в Днепропетровске, отвечая на вопросы журналистов.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, "он (А.КУЗОВКИН - УНИАН) считает квалификацию (дела) - не хулиганские действия, а покушение на должностное лицо". При этом министр уточнил, что именно прокуратура возбуждала по факту инцидента с А.КУЗОВКИНЫМ уголовное дело, применив ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, а после передала дело милиции для проведения дальнейшего расследования.

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО еще раз напомнил, у правоохранительных органов нет оснований считать, что к инциденту с прокурором причастна семья Президента Виктора ЮЩЕНКО или иные высокопоставленные лица.