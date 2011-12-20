В НУ-НС не исключают, что люди пойдут вытаскивать Тимошенко из СИЗО

В "Нашей Украине - Народной самообороне" допускают, что, если ситуация вокруг Юлии Тимошенко не изменится, люди придут к Лукьяновскому СИЗО и физически вытянут оттуда экс-премьера.

Об этом в комментарии Gazeta.ua заявил лидер Партии защитников отечества, народный депутат от НУ-НС Юрий Кармазин.

В частности, по его убеждению, в Украине царит выборочное правосудие.

"Если бы Апелляционный суд Киева был судом, то мы могли говорить о том, что он поможет не Тимошенко - он поможет всему обществу, Украине. Но этот орган пока не хочет стать судом. А мы еще надеемся на него!" - отметил Кармазин.

По мнению депутата, если бы украинское общество собралось освободить Тимошенко, то "ее могли бы вытянуть из следственного изолятора абсолютно спокойно".

"И если так дальше пойдет, то так, видимо, и произойдет. Ее просто вытащат из СИЗО как незаконно там сидящую. Вот к чему сегодня побуждает наше "правосудие", - отметил парламентарий.

Он добавил, что действующая власть своим поведением провоцирует людей на радикализм.

"Разве это в интересах Януковича? И Сергей Головатый (нардеп-регионал - ред.) сказал, что суд над Тимошенко - это самая большая провокация против Януковича ... Но не только против него, а против всей Украины", - подчеркнул Кармазин.

По его словам, когда Тимошенко допрашивали в камере 12 часов, это делали нарочно для того, чтобы спровоцировать реакцию европейского общества.

"Тимошенко и Луценко сознательно выбраны, чтобы провоцировать цивилизованное человечество и для того, чтобы Украину не допустить в состав общей европейской семьи", - подытожил Кармазин.