Губернатор Киевщины отреагировал на сюжет о махинациях с землей

Председатель Киевской облгосадминистрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК дал поручение правоохранительным органам области провести проверку по информации, распространенной одним из телевизионных каналов, о противоправных сделках с земельными ресурсами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОГА.

Речь идет о телевизионном сюжете, что в Бориспольском районе на подставных лиц, преимущественно студентов, оформляются земельные паи с последующей передачей третьему лицу - представителю одной из коммерческих фирм. Как сообщили журналисты, таким образом предприимчивые дельцы пытаются присвоить тысячи гектаров арендованных земель.

На этот счет губернатор Киевской области отметил, что такие общественно значимые факты не могут оставаться вне поля зрения как районной, так и областной власти. «Поэтому я сегодня дал поручение правоохранительным органам о проверке изложенной информации и немедленном реагировании на нее», - заявил А.ПРИСЯЖНЮК.

В сообщении пресс-службы КОГА также отмечается, что, по предварительной информации, органы власти Киевской области не выдавали каких-либо разрешений на отчуждение этих земельных паев. В то же время, в приведенных в сюжете фактах просматривается мошенническая схема незаконного завладения земельными ресурсами.

Комментируя ситуацию, А.ПРИСЯЖНЮК сказал: «Сегодня власть Киевской области до сих пор решает многочисленные земельные проблемы, что достались нам в наследство от предшественников. Поэтому я не допущу, чтобы эти схемы, которые дискредитируют власть, опять возрождались».

В этом контексте в КОГА сообщили, что с начала года в Киевской области в собственность государства было возвращено более 10 тысяч незаконно выделенных гектаров земли, а граждане получили более 150 тысяч государственных актов на землю, которых ожидали почти десять лет.