Гриценко поддерживает инициативу Тимошенко о формировании единого списка

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий ГРИЦЕНКО поддерживает инициативу экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО "относительно объединения оппозиции с формированием единого партийного списка на основе нейтральной партии, а также единого списка от оппозиции по мажоритарным округам".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО, об этом он заявил журналистам, комментируя открытое письмо Ю.ТИМОШЕНКО.

"Если бы такой список был сформирован из мощных личностей, моральных и ответственных людей, партия власти получила бы в октябре следующего года сокрушительное поражение. На том власть ЯНУКОВИЧА завершилась бы досрочно", - уверен А.ГРИЦЕНКО.

По его мнению, если бы такой список согласилась возглавить Лина КОСТЕНКО или другой патриот и общественный деятель ее калибра, в Украине, наконец, произошла бы “долгожданная смена политической элиты, причем достаточно быстро".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 декабря, на сайте партии "Батьківщина" было обнародовано открытое письмо председателя партии Ю.ТИМОШЕНКО с призывом к лидерам оппозиционных партий объединиться.