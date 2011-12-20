Суд над Тимошенко будет продолжаться «при любой погоде»

Коллегия судей Апелляционного суда Киева постановила продолжить рассмотрение жалобы экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в ее отсутствие на судебном заседании.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявила судья Елена СИТАЙЛО, которая председательствует по делу об обжаловании приговора Печерского районного суда Киева по «газовому» делу.

«Апелляционный суд трижды вызывал осужденную ТИМОШЕНКО, которая содержится под стражей. Ей предоставлялась возможность принимать участие в каждом заседании. Надлежащих документов, подтверждающих то, что она не может принимать участия в заседании суда, не предоставлено», - сказала Е.СИТАЙЛО.

Судья также объяснила свое решение тем, что по делу о рассмотрении жалобы Ю.ТИМОШЕНКО не проводится судебное следствие, поэтому слушания могут продолжаться без ее участия.

Е.СИТАЙЛО добавила, что, начиная с предыдущего заседания суда, Ю.ТИМОШЕНКО «вызывалась в установленном порядке».

Также суд объявил в своем заседании перерыв до 14.30.

Как сообщал УНИАН, Печерский райсуд Киева 11 октября приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение служебных полномочий во время подписания в 2009 году газовых соглашений с Россией. Суд также обязал Ю.ТИМОШЕНКО компенсировать НАК "Нафтогаз Украины" убытки в размере 1,5 млрд. грн., нанесенные в результате реализации газовых контрактов 2009 года.

Апелляционный суд Киева 13 декабря начал рассматривать по существу жалобу Ю.ТИМОШЕНКО на приговор по «газовому» делу.

В тот день коллегия судей объявила перерыв в заседании суда для предоставления возможности Ю.ТИМОШЕНКО принять участие в заседании и для истребования у руководства СИЗО справки о состоянии ее здоровья.

Сегодня защитник Сергей ВЛАСЕНКО сообщил, что Ю.ТИМОШЕНКО обратилась к руководству Киевского СИЗО с заявлением относительно ее доставки на сегодняшнее заседание Апелляционного суда Киева, который рассматривает апелляцию на приговор по «газовому» делу.

В то же время сегодня информированный источник сообщил УНИАН, что экс-премьер-министр отказалась от участия в сегодняшнем заседании Апелляционного суда Киева.

По данным источника, сегодня утром Ю.ТИМОШЕНКО попросила медиков СИЗО ввести обезболивающее, чтобы она имела возможность принять участие в судебном заседании.

Однако, по данным собеседника агентства, когда спецавтомобиль с Ю.ТИМОШЕНКО уже почти доехал до здания суда, она, сославшись на резкую боль в спине, попросила отвезти ее обратно.

В начале заседания Апелляционного суда председательствующая по делу судья Елена СИТАЙЛО зачитала письмо из СИЗО о том, что Ю.ТИМОШЕНКО категорически отказалась от доставки в суд.

Также Е.СИТАЙЛО зачитала заявление Ю.ТИМОШЕНКО, в котором она просит руководство СИЗО доставить в суд с обеспечением ей горизонтального положения, поскольку экс-премьер не может самостоятельно перемещаться и стоять или сидеть дольше 15-20 минут.

Позже С.ВЛАСЕНКО заявил, что Ю.ТИМОШЕНКО не доставлена на заседание Апелляционного суда Киева по вине сотрудников Киевского следственного изолятора.