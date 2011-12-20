В Киевской ОГА - новогодний марафон

В Киевской области начались Новогодние и Рождественские праздничные мероприятия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской облгосадминистрации, в период с 27 декабря 2012 года по 3 января 2012 года в здании КОГА дважды в день будет проходить Праздник новогодней елки, участие в котором смогут принять дети-сироты со всех районов области, посетив новогоднее представление.

Областную новогоднюю елку вместе с детьми Киевской области возле здания облгосадминистрации торжественно открыл председатель КОГА Анатолий ПРИСЯЖНЮК.

Действо сопровождалось концертной развлекательной программой, играми и праздничным салютом.

Кроме того, открытию елки предшествовал областной праздник ко дню Святого Николая для детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, воспитанников детских домов семейного типа, приемных семей, центров социально-психологической реабилитации детей, детей из семей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Почти для тысячи детей областная власть подготовила представление «Магическая елка», сладости и подарки.