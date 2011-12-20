В УНИАН открылся киноклуб

В информационном агентстве УНИАН, в рамках Лаборатории “Сделай себя сам”, открылся киноклуб.

Начиная с 24 декабря, в киноклубе Лаборатории “Сделай себя сам” можно будет посмотреть кинофильмы на языке оригинала. После показов будут проходить обсуждения лент.

24 декабря будет демонстрироваться лента "Человек, который изменил все" (Moneyball). Это биографическая драма режиссера Беннетта Миллера, мировая премьера которой состоялась 23 сентября.

Подробнее о событии можно прочитать по ссылке.

Как сообщалось, проект «Лаборатория «Сделай себя сам» стартовал в УНИАН в марте этого года. О том, какие возможности откроет проект перед всеми заинтересованными, шла речь в материале «Как стать Джорджем Соросом за субботу и воскресенье», опубликованном на сайте УНИАН 17 марта.

В социальных сетях проект можно найти на странице Facebook - Лаборатория “Сделай себя сам”.

Семинары проходят в агентстве УНИАН по адресу: Киев, Крещатик, 4.

Запись на семинары проводится по телефону: (067) 133-20-00 или по электронной почте: sam@unian.net.

Для получения информации о тренингах и других мероприятиях в рамках работы лаборатории, сообщите об этом по адресу: sam@unian.net для подключения на рассылку.