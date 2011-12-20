Эксперт решил, что теперь Украине будет намного легче договариваться с РФ

Имея будущее в лагере евросообщества, Украине намного легче будет вести прагматические, взаимовыгодные переговоры с Россией.

Такое мнение высказал УНИАН политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий БАЛА, комментируя заявление Президента Совета ЕС Германа ван РОМПЕЯ во время саммита Украина–ЕС 19 декабря в Киеве о том, что переговоры об Ассоциации завершены.

«Теперь мы двигаемся в направлении Европы, какие бы скептики не были и какие моменты нам бы не мешали», - считает В.БАЛА.

Политолог отметил, что «были эксперты, которые говорили, что может не состояться саммит. Но то, что он состоялся, приехали руководители – это уже большой плюс».

«Это дает возможность сделать определенные выводы относительно того, что происходило и дает возможность двигаться далее. То есть я думаю, что будут какие-то ориентиры указаны, какая-то конкретизация», - сказал В.БАЛА.

В то же время, по мнению эксперта, «Украине необходимо отстаивать собственные интересы».

«Имея будущее в лагере евросообщества, нам намного легче будет вести как раз прагматические, взаимовыгодные переговоры и договариваться с Россией. То есть у нас будет моральная и другая поддержки. Я думаю, это даст возможность выстроить абсолютно нормальные, рабочие, хорошие, взаимовыгодные отношения с Россией», - подчеркнул руководитель АМС.

Отдельно эксперт отметил роль Министерства иностранных дел Украины: «При тех заявлениях, которые звучали и в Европарламенте, безусловно, роль МИД, дипломатов, была достаточно весомой, потому что необходимо было уменьшать то напряжение и тот градус, который повышался в заявлениях евродепутатов, и, безусловно, тут они, я считаю, сработали достаточно хорошо».