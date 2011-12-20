Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и его команда сделали все для того, чтобы Европейский Союз отказался парафировать Соглашение об ассоциации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании Верховной Рады лидер фракции НУ-НС Николай МАРТЫНЕНКО.

Он отметил, что «власть двумя руками перечеркивает европейское будущее Украины и загоняет нас в советское прошлое». Однако, отметил Н.МАРТЫНЕНКО, этого «не получится, десятки миллионов украинцев не хотят жить в таком государстве, как сейчас».

Как заявил Н.МАРТЫНЕНКО, власть готовит «две грандиозные аферы - задешево продать землю, а также готовится сдача России нашей ГТС и подземных хранилищ».

Н.МАРТЫНЕНКО подчеркнул, что нынешняя власть «все сделала, чтобы в 2012 году наступил конец света, во всяком случае, в отдельно взятой Украине». Он заметил, что в казначействе «нет денег, но экономят не на чиновниках, а на малообеспеченных гражданах», а «золотовалютные резервы НБУ тают на глазах со скоростью до 3 млрд. долларов ежемесячно».