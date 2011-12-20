В Минздраве утверждают, что Луценко госпитализация не нужна
Говорят, состояние - удовлетворительное
Комиссия из числа специалистов Министерства здравоохранения Украины констатирует, что экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО в госпитализации не нуждается.
Как говорится в сообщении пресс-службы Государственной пенитенциарной службы от 19 декабря, комиссия посетила Ю.ЛУЦЕНКО в Киевском СИЗО 14 декабря в связи с завершением ранее назначенного курса лечения, а также с целью динамического наблюдения за состоянием его здоровья.
Комиссионным осмотром было констатировано, что общее состояние Ю.ЛУЦЕНКО удовлетворительное, в госпитализации он не нуждается.
Комиссией также было рекомендовано провести медицинское дообследование заключенного, а также при необходимости проводить симптоматическое лечение в условиях медико-санитарной части Киевского СИЗО.
Состояние здоровья экс-министра продолжает находиться под контролем медперсонала Киевского СИЗО, говорится в сообщении.