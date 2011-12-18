Москвичи проплатили “Источники Подолья”

На строительство лечебно-реабилитационного курортного комплекса “Источники Подолья” (в пределах государственного курорта “Сатанов” Городоцкого района Хмельницкой области) московские инвесторы выделили 800 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Хмельницкой ОГА Василий ЯДУХА.

“В рамках сотрудничества нашей области с правительством Московской области эта сумма пойдет на обустройство 1200 коек с современным оборудованием”, - сказал он.

Губернатор Хмельницкой области отметил, что областная власть занимается всей необходимой инфраструктурой вокруг курорта (системами водоснабжения, канализации, очистки сточных вод и т.п.). В частности, до конца года ожидается завершение строительства очистительных сооружений Сатанова, на что выделено 7 млн. грн.

Также продолжается ремонт дороги Иванковцы-Сатанов-2 стоимостью 19,7 млн. грн (средства Стабилизационного фонда).

Как сообщал УНИАН, 27 января 2011 года Хмельницкая областная государственная администрация и правительство Московской области заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Документ подписали председатель Хмельницкой облгосадминистрации В.ЯДУХА и губернатор Московской области Борис ГРОМОВ в здании правительства Московского региона.

Тогда В.ЯДУХА пригласил россиян принять участие в развитии курорта Сатанов, где есть большие запасы лечебных минеральных вод, которые по своему составу близки к знаменитой трускавецкой «Нафтусе».

Справка УНИАН. На территории Государственного курорта “Сатанов” действует 7 оздоровительных заведений и 4 базы отдыха, которые вместе могут принять только 1000 человек при проектной мощности курорта 15 тыс. мест. Самый крупный среди них санаторий “Товтры”.