Адвокат: закрытие дела Кучмы не оправдывает его

Закрытие Печерским районным судом Киева уголовного дела по обвинению экс-Президента Украины Леонида КУЧМЫ в причастности к убийству журналиста Георгия Гонгадзе ни в коем случае не оправдывает бывшего главу государства.

Об говорится в статье адвоката Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентины ТЕЛИЧЕНКО, опубликованной в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

«Отмена постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Л.КУЧМЫ — это не то же, что оправдание бывшего Президента Украины. Суд не давал оценки действиям Л.КУЧМЫ по существу, а только решил считать не соответствующими закону действия первого заместителя генерального прокурора Рината КУЗЬМИНА, поскольку постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Л.КУЧМЫ подписал именно он», — отметила адвокат.

В.ТЕЛИЧЕНКО уверена, что дело в отношении Л.КУЧМЫ и в дальнейшем будет использоваться в политических целях.

«Возбуждая это дело, ГПУ, похоже, не собиралась доискаться правды и установить заказчиков убийства. Дальше перспективы спекулировать уголовной ответственностью там не заглядывали. Отмена одного постановления о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего Президента не гарантирует, что через определенное время не будет вынесено другое по тому же эпизоду. Ведь дело по существу не было рассмотрено. Да и подозрения с Президента Украины в его причастности к убийству журналиста Г.Гонгадзе отменой постановления не сняты», — подчеркнула она.

Кроме того, В.ТЕЛИЧЕНКО отметила незаконность решения о закрытии дела.

«Решение Печерского суда является незаконным. От имени Мирославы ГОНГАДЗЕ оно будет обжаловано в апелляционном суде. К сожалению, иллюзий по поводу Апелляционного суда г. Киева нет — он скомпрометировал себя не меньше, чем Печерский. Но есть надежда на кассационный суд», — считает адвокат.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура в марте этого года возбудила уголовное дело в отношении Л.КУЧМЫ. Его обвиняли в превышении власти и служебных полномочий, которые привели впоследствии к убийству журналиста Г.Гонгадзе (ч.3 ст.166 Уголовного кодекса в редакции 1960 года). Л.КУЧМЕ была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

16 ноября адвокаты бывшего Президента Сергей УЛЬЯНОВ и Виктор ПЕТРУНЕНКО подали жалобу в Печерский райсуд Киева об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Л.КУЧМЫ в связи с его безосновательностью.